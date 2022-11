Der finnische Technologiekonzern Ensto will einen Beitrag zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen leisten. Das Unternehmen hat sich daher dazu verpflichtet, Ressourcen effizienter nutzbar zu machen und Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette so klein wie möglich zu halten. Als Ausgangspunkt wurden 2021 die Energieemissionen aller Produktionsstätten gesammelt und damit der ökologischen Fußabdruck ausgewiesen. Gemeinsam mit Macon Oy hat Ensto die direkten Emissionen (Scope 1) und die indirekten, zugekauften Energieemissionen (Scope 2) berechnet. Aufgrund der Resultate wurden die ersten Ziele beschlossen und in den Strategieplan von Ensto für 2021-2025 aufgenommen:

2022: 50 Prozent Reduzierung von CO 2 bei direkten Emissionen (Scope 1)



50 Prozent Reduzierung von CO bei direkten Emissionen (Scope 1) 2025: 50 Prozent Reduzierung von CO 2 bei direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 und Scope 2)