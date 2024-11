Professionelle Trainings zeichnen sich durch einen hohen Praxisanteil aus. In einem geschützten Raum, in dem Fehler erlaubt und Teil des Lernprozesses sind, verbessern sich die Teilnehmenden Schritt für Schritt. Durch individuelles Feedback und gezielte Übungen machen sie in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte.

Am Ende der Trainings verlassen die Teilnehmenden den Kurs nicht nur mit umfangreichem Wissen und neuen Fähigkeiten, sondern auch mit einem Koffer voller Tipps und Tricks, die sie im beruflichen Alltag anwenden können.

>>> Onlinekurse mit Sylvia Reim gibt es hier!