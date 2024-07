Der Stellenabbau bei Fronius geht weiter. Bereits Anfang Juni musste der oberösterreichische Technologiekonzern 350 Mitarbeitende kündigen – die Gründe dafür seien die "aktuelle Solarkrise" sowie der "anhaltend schwache Absatz in der Business-Unit Solar Energy". Nun baut Fronius weitere 450 Stellen in Österreich sowie 200 in Tochterfirmen in Deutschland und Tschechien ab, wie der ORF berichtete. Das Unternehmen musste seine Markteinschätzungen drastisch nach unten korrigieren.

Die betroffenen Mitarbeitenden in Österreich verteilen sich über alle Standorte in Wels-Steinhaus, Sattledt, Thalheim und Pettenbach. Man befinde sich in Gesprächen über einen Sozialplan, die Betroffenen sind bereits informiert. Die heuer gestartete Teilzeit für viele Mitarbeitende wird jedoch mit September beendet. Fronius stellt von einem Dreischichtbetrieb auf einen Zweischichtbetrieb um, künftig will das Unternehmen neben Personalkosten auch bei Investitionen und Sachausgaben sparen.