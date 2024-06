Der oberösterreichische Technologiekonzern Fronius mit Sitz in Pettenbach trennt sich von 350 Mitarbeitenden. Das betroffene Personal – vor allem am Standort Sattledt – wurde am 4. Juni informiert, bevor die Meldung an das AMS erging. Bei Fronius nennt man die "aktuelle Solarkrise" sowie die "anhaltend schwachen Absatz in der Business-Unit Solar Energy" als Gründe. Der Solarbereich macht etwa 60 Prozent des Geschäfts von Fronius aus, 35 Prozent kommen aus der Schweißtechnik und rund 5 Prozent aus dem Batterieladebereich.



Erste Anzeichen gab es bereits Ende des letzten Jahres, als bei Fronius Schichten gestrichen und Leasingarbeiter*innen entlassen wurden. 2024 folgte eine innerbetriebliche Kurzarbeit für 1.300 Mitarbeitende in der Solarfertigung. Auch in den ersten beiden Quartalen konnte sich der Markt nicht ausreichend erholen, die Situation verschlechterte sich weiter. CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß hoffe, dass die Entlassungen ausreichen, um die Personalkosten zu senken und keine weiteren Maßnahmen notwendig sind.