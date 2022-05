Aktuelle Termine für (Re-)Zertifizierung zur Rauchwarnmelder-Fachkraft

Ab Mai 2022 gibt es deshalb wieder Termine für die Neu- und Re-Zertifizierung zur „Fachkraft für Rauchwarnmelder nach TRVB 122 S basierend auf der DIN 14676-1“ von Ei Electronics. Rauchwarnmelder in Wohngebäuden sind bei Neubauten und umfangreichen Umbauten in allen Bundesländern in Österreich Pflicht.



Die in Österreich seit 2016 durchgeführten Seminare vermitteln alle Kenntnisse, die für Planung, Einbau und Betrieb von Rauchwarnmeldern notwendig sind. Ein besonderes Qualitätsmerkmal der eintägigen Veranstaltung ist die unabhängige Prüfung durch den TÜV Rheinland. Diese garantiert die herstellerneutrale Vermittlung von Fachwissen, was die Schulung neben den Praxistipps zu Installation und Wartung aufwertet. Im Rahmen des Seminars werden Kenntnisse über das Verhalten von Brandrauch, Basiswissen über die Funktionsweise von Rauchwarnmeldern und Inspektionslösungen von der Sichtprüfung bis zur Ferninspektion, Kenntnisse der geltenden Normen ÖNORM EN 14604 und TRVB 122 S sowie Grundkenntnisse zu Vernetzung und Übertragungstechniken vermittelt.