Das Projekt Car2Flex demonstriert, wie man Elektrofahrzeuge optimal in das Energiesystem integriert, indem die Kapazitäten der Antriebsbatterien intelligent genutzt werden. Dank einer innovativen Ladesäule können E-Fahrzeuge sowohl be- als auch entladen werden, um etwa als Pufferspeicher für Haushalte mit PV-Anlage zu dienen oder sogar das Stromnetz zu entlasten. So können Elektroautos tagsüber mit Überschussstrom aus Photovoltaik geladen werden und abends wieder Strom ins Netz abgeben. Nutzer*innen können dabei mit der Car2Flex-App definieren, wieweit ihre Batterie als netzdienlicher Stromspeicher zur Verfügung steht. Bei Flotten und Carsharing-Fahrzeugen kann dies durch den Betreiber festgelegt werden.

E-Autos könnten bis zu 200 GWh Strom speichern



In Österreich gibt es über 5 Millionen Pkw. Wären alle mit einer Batterie von 40 kWh (Kilowattstunden) ausgestattet, dann ergäbe das eine Speicherkapazität von insgesamt 200 GWh (Gigawattstunden) - das ist mehr als der nationale Stromverbrauch eines ganzen Tages. Durch das Laden von Strom bei vorhandenen Energieüberschüssen und das Wiedereinspeisen ins Netz bei erhöhtem Strombedarf können die Fahrzeuge das System insgesamt entlasten. Damit unterstützen sie auch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion, wie Solar- und Windkraft, die aufgrund wechselnder Bedingungen sehr volatil sind.



„Manchmal haben wir über den Tag gesehen zu wenig Stromerzeugung, um momentane Verbrauchsspitzen abzudecken. Es kommt also zu kurzfristigen Engpässen auf der Verbraucherseite. In Zukunft können wir dann den Strom aus den Fahrzeugbatterien nutzen, um den fehlenden Strom im Netz auszugleichen und brauchen dazu keine großen fossilen Kraftwerke in Betrieb zu setzen", beschreibt Georg Lettner, Projektleiter von Car2Flex, die Vision des Forschungsprojektes.