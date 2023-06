Das Forschungsprojekt „Car2Flex“ beschäftigt sich mit drei unterschiedlichen Nutzergruppen von Elektromobilität: Private Nutzer*innen, elektrische Fahrzeugflotten in Unternehmen und E-Car-Sharing in Mehrparteienhäusern. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich der steigende Anteil an Elektromobilität unter Berücksichtigung der Mobilitätsbedürfnisse der jeweiligen Gruppen am besten in das Stromnetz integrieren lässt.



Darüber hinaus sollen die Car2Flex-Konzepte wirtschaftliche Anreize schaffen. Zum Beispiel mit Lösungen, mit denen der Eigenverbrauch von Sonnenstrom durch Zwischenspeicherung in der Fahrzeugbatterie erhöht wird. Durch diese flexible Nutzung der Batterie kann Strom aus erneuerbaren Quellen direkt am Ort der Erzeugung gespeichert und später verbraucht werden.



Jedes einzelne E-Auto bietet dabei Potenzial für zusätzliche Flexibilität, insbesondere im bidirektionalen Betrieb, da es bei Stromüberschuss geladen und bei Strombedarf entladen werden kann. Daraus ergeben sich sogar Geschäftsmodelle für Aggregatoren, welche die einzelnen Flexibilitäten zusammenfassen (aggregieren) und weitervermarkten können.

>> Lesen Sie auch: E-Mobilität intelligent vernetzen: Aber wie?