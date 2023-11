LS Touch ist mit einem Einfachrahmen des Jung Schalterprogramms LS 990 oder LS Zero verbunden. Damit ist LS Touch in bis zu sieben Kunststoff-Varianten erhältlich. Darüber hinaus bietet JUNG den Raumcontroller in den 63 Farben an. Je nach Rahmenfarbe ist im User Interface die passende Hintergrundfarbe hinterlegt. LS Zero ermöglicht eine flächenbündige Installation. Das Programm wird so installiert, dass fließende Übergänge zwischen Schaltern und Oberflächen entstehen.

Die Installation des smarten Raumcontrollers gelingt in einer Gerätedose nach DIN 49073. Dank des neuen erhöhten Rahmens der Serie LS kann der Raumcontroller auch in einer bereits vorhandenen Standardgerätedose nachgerüstet werden. Nach der Montage konfiguriert das Fachpersonal die Funktionsbelegung in der ETS (ab Version 5.7.4). LS Touch ist darüber hinaus updatefähig und kommuniziert mithilfe von KNX Data Secure.