Steigende Stromkosten heizen aktuell auch die Diskussion um Einsparungspotentiale im gewerblichen Bereich an. Dabei wird der hohe Energieaufwand für Medientechnik im Standby-Modus oft unterschätzt. Intelligente IP-Steckdosenleisten können Stromkosten durch automatische Abschaltvorgänge bei Medien- und AV-Technik minimieren.



Medientechnischen Anlagen, wie sie häufig in Besprechungs- oder Schauräumen bzw. Shops zum Einsatz kommen, laufen außerhalb der Geschäftszeiten häufig im Standby-Betrieb. Bei vielen Geräten wird das zu einer kostenintensiven Nichtnutzung, was auch die Frage nach einem nachhaltigen Betrieb aufwirft.