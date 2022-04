Apple-Zertifizierung für Loxone

Ein smartes Gebäude sollte die meisten Aufgaben in punkto Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz von selbst erledigen. So spart es den Nutzer*innen wertvolle Zeit. Wer bei Loxone Licht, Beschattung oder Musik von Hand bedienen möchte, für den stehen Taster und App bereit, auch eine Sprachsteuerung mit Siri ist möglich. Doch nun ist der Miniserver als „Gehirn“ jeder Loxone Lösung von Apple zertifiziert und trägt das Siegel „Works with Apple HomeKit“.



Dadurch lässt sich Siri noch einfacher integrieren und Nutzer*innen können Beleuchtung, Beschattung, Lüftung, Heizung und weitere Funktionen von Gebäuden per Sprachbefehl bedienen. Dank der Zusammenarbeit mit Apple ist Loxone damit die einzige professionell installierte Lösung zur Heim- und Gebäudeautomation, die Apple HomeKit und Siri nativ unterstützt. So kann das Gebäude durch die HomeKit Unterstützung auch über die Apple Home App gesteuert werden. Funktionen wie die Lichtsteuerung, Automatikjalousie, Raumluftsteuerung, Audio Player und so weiter können nun in der Apple Home App verwendet werden.