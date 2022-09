Rowa-Moser ist seit mehr als 37 Jahren ein österreichischer Fachgroßhandel in den Bereichen Kabelführung, Beleuchtung, Elektro-Heizungssysteme, Doppel- und Hohlraumböden und Bodenbeläge inkl. Montagearbeiten. Die Firmenzentrale befindet sich in Innsbruck, weitere Standorte neben Allhaming sind in Klagenfurt und Guntramsdorf bei Wien. Rowa-Moser bietet zudem auch Planung und Montage an.