Diese Entwicklungen führen zu einer drastischen Machtverschiebung zwischen den Unternehmen auf der einen und ihren Mitarbeitern auf der anderen Seite. Wie überall gilt auch hier das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Als Folge prognostizieren Zukunftsforscher, dass die heute noch dominierenden langfristigen Anstellungsverhältnisse in der Wirtschaft bis 2030 auf einen Anteil von 30 bis 40 Prozent sinken werden. Zugleich verdoppelt sich der Anteil der Selbstständigen auf rund 20 Prozent. Für die größte Veränderung in der Arbeitswelt der Zukunft sorgen jene Menschen, die ab 2030 freiwillig in befristeten Verträgen arbeiten werden. Das werden bis dahin laut Studien bis zu 40 Prozent aller Erwerbstätigen sein.

Diese Menschen sind Projektarbeiter. Sie kennen keine 38-Stunden-Woche, keine geregelte Kaffee- und Mittagspause, keine Prämie oder Lohnsteigerung aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit. Sie wechseln ihre Arbeitgeber oft und schnell und gehören zu jener „Creative Class“, die Richard Florida in seinem Buch „The Rise of the Creative Class“ beschreibt. Doch nicht ihre Kreativität charakterisiert die neu entstehende Masse an Projektarbeitern, sondern ihre Herangehens- und Arbeitsweise und ihr Verständnis der Arbeit als gestaltbares Element der Selbstverwirklichung in ihrer Patchwork-Biografie. Nicht nur Partner, Kinder und Wohnorte werden so zu Mosaiksteinen der individuellen Biografie, sondern auch Jobs, Tätigkeiten und Projekte.