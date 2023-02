Grundlage für den Erfolg ist in erster Linie der Komplettlösungsansatz von Loxone mit dem Miniserver als Gehirn der intelligenten Gebäudeautomation. Denn das System bildet mit mittlerweile mehr als 150 eigenen Produkten sowie der Loxone Air und Tree Technologie ein kohärentes Ganzes. Durch eine Vielzahl von Schnittstellen wie EEBUS und BACnet ebnet Loxone den Weg zu anderen Geräten und Systemen.

Das Unternehmen verfolgt den Weg zu einer umfangreichen Plattform zur Einbindung von diversen Lösungen anderer Hersteller. So lässt sich das System beliebig skalieren und individualisieren. René Seedorff, CEO, AT Smarthome 360, Loxone Flagship Partner: "Wir sind schon seit 2009 Loxone Partner. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir 2014 die Sparte ‚Haus- & Gebäudeautomation‘ ausgegliedert und ein eigenständiges Unternehmen gegründet. Mit Loxone können wir dank des Miniservers schnell und einfach Projekte automatisieren und jeden Kundenwunsch flexibel erfüllen – egal ob mit oder ohne Kabel. So konnten wir in den vergangenen Jahren Projekte von Einfamilienhäusern über Wohnanlagen bis hin zum Bürogebäude umsetzen."

Loxone setzt darauf, den Partnern eine Vielzahl von Aufgaben abzunehmen: Etwa durch ein Planungstool, das auch für hohe Planungssicherheit sorgt oder durch die kostenlose Software zur einfachen und schnellen Konfiguration und Visualisierung. Durch das Planungstool und die Autokonfiguration in der Loxone Config wird die Arbeit des Loxone Partners vereinfacht. Auch die Partner Coaches kommen sehr gut an: Jedem Partner steht so ein eigener Ansprechpartner zur Verfügung, der sie von der Beratung und Planung bis zur Umsetzung über den gesamten Projektverlauf durch den Hersteller unterstützt. Durch regelmäßige Schulungen und Webinare bleiben die Fachpartner immer am neuesten Stand.