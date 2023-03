Kommen Gehäuse etwa als Bedienterminals zum Einsatz, sind Taster und Displays, die an der Außentür eingebaut sind, oft Witterungen und Fremdzugriffen schutzlos ausgesetzt. Mehr Sicherheit für Technik – und damit auch für das Bedienpersonal – bietet Rittal jetzt mit einer neuen Serienlösung für Innentüren. Die neue Innentür trennt Technik- und Bedienebene im Gehäuse. Dies bietet zum einen Schutz für die im hinteren Bereich des Gehäuses eingebauten Komponenten und zum anderen Zugriffschutz für das Bedienpersonal auf stromführende Teile.



Die Zubehör-Erweiterung, die es für Kunststoff-Schaltschränke AX und Kompakt-Schaltschränke AX in Stahlblech gibt, lässt sich ohne mechanische Bearbeitung als zweite Ebene und Bedienfeld in den Schrank einbauen. Die Innentürfläche kann als zusätzliche Montageebene zum Einbau von Tastern, Displays etc. genutzt werden und bietet somit zusätzlichen Montageraum im Gehäuse. Je nach Anwendung und Anforderung lässt sich die Innentür tiefenvariabel im Gehäuse einbauen. Die Montage der Innentür im AX Kunststoff erfolgt über die seitlichen Befestigungsdome und im AX Stahlblech über die Schiene für Innenausbau AX an der Nockenprägung im Gehäuse.