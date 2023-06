Vernetzte Rauchwarnmelder werden auch für die Anbindung an Gebäudeautomationssysteme z. B. in Wohnheimen und im Zweckbau benötigt. Ei Electronics bietet dazu Koppelelemente an, die die notwendigen Informationen aus dem Rauchwarnmelder-Netzwerk an externe Systeme übertragen. Eine Datenübertragung über potenziell unsichere Wege wie zum Beispiel über WLAN findet nicht statt.



Grundsätzlich erhöhen vernetzte Funkwarnmelder das Sicherheitsniveau, da ein Alarm an alle Melder im System weitergegeben wird. Wärmewarnmeldern lösen bestimmungsgemäß erst bei 58 °C auslösen, umso dringender ist in diesem Fall die frühzeitige Warnung aller Anwesenden durch eine Weitergabe des Alarms. Kohlenmonoxidwarnmelder wiederum sind häufig in abgelegenen Gebäudeteilen wie Kellern oder Haushaltsräumen installiert. Eine Vernetzung beugt einem potenziellen Überhören des Alarms vor.