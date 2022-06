Extra-schlanke Ladestation

Delta bringt die SLIM 100 Ladestation auf den Markt. Die DC-Kompaktstation in robuster und kompakter Bauweise bietet eine maximale DC-Ladeleistung von 100 kW und einen Spitzenwirkungsgrad von über 96 Prozent. Die Slim 100 Ladestation ermöglicht gleichzeitiges DC- und AC-Laden von drei Fahrzeugen mit bis zu 50 kW DC (2x) und 22 kW AC (1x).Die Stellfläche wurde um 55 Prozent zu vergleichbaren Produkten verkleinert. Mit 892 x 444 mm, einem Gewicht von nur 200 kg und einem vandalismussicheren Gehäuse eignet sich das Modell ideal für platzkritische Anwendungen im öffentlichen Raum wie beispielsweise Parkplätze-/häuser, Tankstellen oder innerstädtische Ladepunkte. Mit einer Höhe von nur 1,6 m muss in Städten keine Baugenehmigung beantragt werden, wodurch die Planungsphase verkürzt wird.



Effizienter Ladeservice und vollständige Ökosystem-Integration



Mit dem SLIM 100 können bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Es stehen zwei Ladeanschlüsse für DC-Schnellladevorgänge mit bis zu 100 kW (2x 50 kW) und ein Ladeanschluss für das Laden mit Wechselstrom mit bis zu 22 kW zur Verfügung. Die dynamische Leistungszuweisung minimiert die Ladezeit für Nutzer und ermöglicht einen erhöhten Durchsatz an Fahrzeugen. Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Energiepreise in Europa kommt dem hohen Spitzenwirkungsgrad von > 96 Prozent eine besondere Bedeutung zu. Dieser führt zu einer signifikanten Kosteneinsparung über die Betriebszeit. Weitere Einsparpotenziale auf Standortebene lassen durch die Einbindung in ein übergeordnetes Lastmanagement erzielen. Für diesen Zweck verfügt der SLIM 100 über eine integrierte Modbus-TCP-Schnittstelle sowie eine Funktion zur Bereitstellung von Blindleistung.Das SLIM 100 Modell unterstützt OCPP 1.5S/1.6J einschließlich Web-Socket und TLS. Per Modem (2.5G/3G/4G) oder Ethernet lässt sich die Ladestation flexibel an externe Backend-Systeme anbinden.Außerdem steht eine duale Modemverbindung für den gleichzeitigen Zugriff über CPO- und Service-Backend zur Verfügung. Auch Autocharge (MAC-basierte Authentifizierung) und Plug & Charge nach ISO 15118-2 werden unterstützt.