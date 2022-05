Fernüberwachung mit automatischem Neustart

Oftmals reicht ein einfacher Neustart von Geräten wie Router, Switches, Wi-Fi Access Points oder IP-Kameras, um wieder einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher zu stellen. Demgegenüber steht der kostenintensive Fall, dass Techniker*innen zu einem Standort fahren, nur um den Stromschalter aus- und einzuschalten. Der Monitoring-Profi HW group hat dafür eine einfache Lösung: Das Überwachungsgerät IP WatchDog2 erkennt nicht ansprechbare Geräte mittels PING-Abfragen oder die Zugänglichkeit von Web-Seiten und kann überwachte Geräte aus der Ferne automatisch neu starten.



Die Monitoring-Geräte IP Watchdog2 Lite und IP Watchdog2 Industrial fordern regelmäßig (z.B. 1 PING / Minute) Antworten von bis zu zehn Geräten über IP bzw. RS232 (Industrial) an. Die Verfügbarkeit eines IP-Geräts wird durch PING-Anfragen an eine bestimmte IP-Adresse überwacht. Sollte ein Gerät nicht reagieren, wird es über Relais-Ausgänge von der Ferne manuell oder automatisch neu gestartet. Die Fernüberwachung erfolgt über eine SNMP-Schnittstelle, mit welcher Statusinformationen via SMS-Nachrichten über ein HWg SMS Gateway versendet werden können.