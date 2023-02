Die Nachfrage am Energiesoktor wird in Zukunft massiv steigen. Kastenberger: "Die EVUs müssen die Vorgaben des EAG umsetzen, was zum einen technische Herausforderungen stellt, zum anderen sie noch mehr als bisher zwingt, die eigenen Kosten zu optmieren." Dazu kommt der wachsende Energiehunger, der die Versorgung mir elektrischer Energie in 10 bis 20 Jahren massiv verändern wird. Im zweiten Schritt wird Ensto Röhrbacher Technik daher Lösungen für Power Quality in Österreich auf den Markt bringen, die jetzt schon in vielen Ländern der Welt erprobt sind. Ensto ist in genau diesem Markt auf globalem Expansionskurs und verhandelt neben der im Juni 2021 fixierten Beteiligungen an Röhrbacher Technik weitere Mergers & Akquisitions in verschiedenen Ländern.