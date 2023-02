Plastisches Rot



Die Ausgestaltung der Farbdynamik ist bei U-Bahn-Korridoren vermutlich bedeutsamer als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Das wird jedem verständlich, der einmal durch das Labyrinth aus endlosen Korridoren gewandert ist, die in vielen Millionenmetropolen alle in der gleichen Farbe gestrichen oder gekachelt sind. Es ist daher durchaus erfrischend auf eine Lösung wie in Barcelona zu stoßen, wo die Seitenwand vollständig mit roten Keramikfliesen in unterschiedlichen Schattierungen verkleidet wurde.

Foto: Tamás Déri