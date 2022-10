Mit dem Jung KNX Touchdisplay Smart Panel 8 kann das KNX-System ohne einen Server visualisiert werden. Das Panel ermöglicht die Steuerung der Gebäudefunktionen sowie den Einbau in bestehenden Gehäusen (z. B. Gerätedosen nach EN 60670-1 oder Jung Einbaugehäuse EBG 24). Damit eignet es sich besonders für die Nachrüstung. Das Smart Panel 8 kann im Quer- und Hochformat montiert werden.

Fachhandwerker*innen parametrieren die App-Oberfläche "Jung Smart Vision" mithilfe einer Windows-Software. Die Oberfläche arbeitet mit einem WYSIWYG-Editor („What you see is what you get“). Beleuchtung, Verschattung, Temperatur, Musik, Alarme etc.: Das Setup kann zusammen mit Bauherr*innen umgesetzt werden, da diese bereits bei der Parametrierung sehen, was sie letztlich auf seinem Smart Panel bedienen werden. Nach der Parametrierung erfolgt die Programmierung mithilfe der ETS (Engineering Tool Software) und DCA (Device Configuration App).

Ob dezentral per App oder direkt auf dem Gerät: Die App-Oberfläche Smart Vision ist intuitiv gestaltet. Im Hauptmenü befindet sich die Raumansicht von Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. Vertikales Scrollen zeigt weitere Räume bzw. Kacheln mit Funktionen. Wählt man einen Raum aus, stehen dort die Elemente bzw. Funktionen zur Auswahl. Das kann z. B. das Einschalten der Deckenbeleuchtung sein. Auch Zeitschaltpunkte, Astrofunktion, Sequenzen und logische Verknüpfungen können in einem Element angelegt werden. Bis zu 300 Elemente und Räume sind insgesamt möglich.