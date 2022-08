Das modulare Türkommunikationssystem Gira System 106 erhält mit dem Fingerprintmodul Gira Keyless In Fingerprint eine neue funktionale Erweiterung für Sicherheit und Komfort. Das neue Modul erweitert das Türkommunikationssystem von Gira um eine schlüssellose Zugangsart und ermöglicht so eine noch individuellere Konfiguration für Nutzer*innen. Gira Keyless In Fingerprint ist in den aktuellen Farben und Materialien des System 106 erhältlich: Verkehrsweiß (RAL 9016), Aluminium, Edelstahl (V2A) und Edelstahl (V4A). Das Modul kann mit anderen Modulen des Türkommunikationssystems kombiniert, aber auch separat oder in Verbindung mit Fremdsystemen genutzt werden.