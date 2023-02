Hinter all dem steckt ein eingespieltes Team an gut ausgebildeten Mitarbeitenden, die über entsprechendes Fachwissen verfügen. Nicht nur spezielle Software-Lösungen (z. B. Shield-Programm, Risk Manager), sondern auch innovative Produkte werden im eigenen Haus entwickelt. Zuletzt wurden die Eigenentwicklungen „Fast Joint“ und „Fast Klick“ mit einem goldenen bzw. silbernen Innovationspreis ausgezeichnet.



Damit Kund*innen und Anwender*innen immer up-to-date bleiben, nutzt Hermi vermehrt auch Online-Kanäle, um entsprechendes Fachwissen zu transportieren. Neben einer neu überarbeiteten Website erscheinen auch auf LinkedIn und Facebook regelmäßig Beiträge. Auf dem Hermi-YouTube-Kanal finden sich unter anderem sogenannte „How To“-Videos, die in kurzen Sequenzen die Anwendung bzw. Montage einzelner Produkte zeigen. So kann auch via Handy von der Baustelle aus auf Installationstipps zugegriffen werden. Die Videos sind in mehreren Sprachen verfügbar.