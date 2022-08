Elektroindustrie : Hybrid-Muffen für den Mittelspannungsbereich

Die Verbindungsstücke inkludieren einen inneren Muffenkörper in Kaltschrumpftechnik sowie einer Warmschrumpfummantelung für eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Ensto stellt das Bauteil in der Komponentenkette von Kabelnetzen selbst in Europa her und spricht aktuell von einer "vollen Lieferfähigkeit".