IP-schaltbare Hutschienen-PDU von Gude

Die Expert Power Control 8001-1 eignet sich für die Gebäudetechnik bzw. smarte Gebäudesteuerungen, Mediensteuerungen von Netzwerk- oder Medientechnikgeräten und um PCs, Router, Server oder Switches aus der Ferne neu zu starten. Es reduziert den Stromverbrauch von Standby-Geräten durch Terminsteuerung und bietet Überwachung mittels plug-and-play Sensoren (Temperatur, Feuchte, Luftdruck).



„Dieses Produkt kann ohne zusätzliche Software konfiguriert werden. Es bietet viele Möglichkeiten der Kommunikation über verschiedene Netzwerkprotokolle, welche in der IT und auch in der Gebäudetechnik verwendet werden. Zusätzlich können viele Sicherheitseinstellungen zur Erfüllung der IT Security umgesetzt werden“, erklärt Monitoring- und PDU Experte Christoph Gattinger von BellEquip, dem niederösterreichischen Systemanbieter infrastruktureller Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen.