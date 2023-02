Zu den kompatiblen Ledvance-Produkten zählen Lampen, Leuchten und Plugs der Serie Smart+ Zigbee 3.0. Bei den Lampen können Kunden zwischen klassischer Kolbenform, Reflektorlampen, LED-Lampen für die indirekte Beleuchtung und Modelle mit Glühwendeldesign wählen. Bei den smarten Leuchten und Plugs stehen sowohl Produkte für den Innen- wie auch den Außenbereich zur Wahl.

Die Ledvance-Lichtlösungen lassen sich einfach in die neue TaHoma-App integrieren und können flexibel mit weiteren Geräten im Haushalt vernetzt werden, um eine ideale Lichtatmosphäre im Innen- und Außenbereich zu kreieren. Eine separate Bridge ist dafür nicht nötig. So lässt sich mittels individuell in der TaHoma festgelegter Szenarien beispielsweise die Gartenbeleuchtung jeden Tag bei Sonnenuntergang automatisch einschalten. Privatkunden genießen damit Komfort und ein System mit hohen Ansprüchen an Sicherheit und Datenschutz.