Ehrgeizige Klimaziele, nachhaltige Rohstoffe, fortschreitende Digitalisierung – was die Gesellschaft bewegt, spiegelt sich auch in Trends wider. Dementsprechend stehen die Light + Building Trends 22+23 für Freiraum und Sicherheit in komplizierten Zeiten. Licht ist dabei Teil einer intelligent vernetzten Welt, Digitalisierung und ganzheitliches Denken verändern das Leuchtendesign. Wie sich das auswirkt, präsentieren die Designer des Stilbüros bora.herke.palmisano täglich in Vorträgen auf der Light + Building Autumn Edition auf der Design Plaza in Halle 3.1. Ergänzend sind die drei Themen „sensuous + imaginative“, „serious + unfeigned“ und „judicious + eminent“ live inszeniert.