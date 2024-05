Die Übertragungstechnologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) steht für drahtlose Übertragung diverser Funkstandards, mit dem Vorteil der zeitgleichen Nutzung mehrerer Sende- und Empfangsantennen in einem Gehäuse. MIMO-Antennen minimieren die Fehlerrate in Funkübertragungen dazu deutlich. Durch die höhere Datenrate können wesentlich mehr Bit/s pro genutztem Hz Bandbreite übertragen werden. Zudem werden die Reflexionen der Mobilfunksignale effektiv aufgenommen, was zu einer stabilen Funkverbindung führt. Die Effizienz von Mobilfunk-Systemen bzw. M2M- und IoT-Anwendungen wird damit wesentlich erhöht.