Anschließend führte Friedls Berufsweg nach Deutschland und China. Als leidenschaftlicher Pilot, der über die EASA Linienkapitänslizenz (ATPL) für Airbus 320 verfügt, war Thomas Friedl zuvor bei der Lufthansa Gruppe im europäischen Kontinentalverkehr, bei Vistajet im weltweiten VIP-Transport sowie bei Air Macau in China als Ausbildungskapitän und Leitung der Abteilung Flugstandards tätig. Neben dem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Wien hat er am TGM Wien die HTL „Nachrichtentechnik und Elektronik“ absolviert.

„Ich freue mich, gemeinsam mit Thomas die Labor Strauss Gruppe weiterzuentwickeln und einen versierten IT-Experten an Bord zu haben, dem das Unternehmen bereits bestens vertraut ist“, so Dipl.-Ing. Stefan Friedl, Geschäftsführer von Labor Strauss, über die Rückkehr seines Bruders in das Familienunternehmen.