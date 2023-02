Wer beim Neubau oder der Sanierung von Anfang an mit funkmotorisierten Sicht- und Sonnenschutzelementen von Somfy den Grundstein für die smarte Haussteuerung legt, kann später nach Belieben erweitern: Mit der Nutzung des Labels „Smart Home Ready von Somfy“ rücken die Smart-Home-Ready-Partnerfirmen aus der Rollladen- und Sonnenschutzbranche in den Fokus. „Smart Home Ready“ richtet sich an alle, die nicht sofort in ein vollumfängliches Smart Home investieren wollen, aber den Komfort schätzen und sich zukunftssicher ausstatten möchten. Zudem ergeben sich zusätzliche Umsatzchancen durch Nachverkäufe: Der höherwertige Einstieg durch die io-Funktechnologie von Somfy ist nicht nur komfortabel für den Nutzer, sondern bietet auch ein Margenplus für die Händler. Der Fachhandel profitiert dabei vom Anwendungs- und Schulungssupport von Somfy - dazu zählen Akademie, technisches Service-Center, Privatkundenservice, Inbetriebnahme-Services, ...



Funk heißt nicht gleich Smart Home

Das io-Funksystem von Somfy ist die Basis, um die einzelnen Smart-Home-Geräte später flexibel vernetzen und steuern zu können. Doch Funk heißt nicht gleich Smart Home. Nutzer können damit beginnen, die Markise oder den Rollladen per mobiler Fernbedienung zu steuern.

Der neue Dreiklang

Seit der TaHoma-Einführung vor zehn Jahren baut Somfy das System konsequent weiter aus – sowohl mit eigenen Produkten als auch mit Partnerschaften. In einem branchenübergreifend stetig komplexer werdenden Smart-Home-Umfeld möchte Somfy mit dem neuen Dreiklang der TaHoma Suite dem Fachmann nicht nur den Verkauf der smarten Geräte, sondern ebenfalls deren Inbetriebnahme und Wartung erleichtern:

TaHoma Switch



TaHoma Switch ist die neue, smarte Steuerung aus dem Hause Somfy – jetzt mit zwei programmierbaren Szenario-Tasten und dank WLAN-Verbindung flexibel platzierbar. Nicht nur das Design wurde überarbeitet, auch die kostenfreie Privatkunden-App erhielt ein Makeover. Vernetzte Produkte lassen sich per App via Smartphone oder Tablet, per Sprachassistent, über die zwei Szenario-Tasten an der Box oder auch automatisiert steuern. TaHoma Switch ist kompatibel mit der Somfy-Produktpalette und den Marken aus dem Partnernetzwerk der So-Open-Initiative.

TaHoma Pro App



Mit der Entwicklung der neuen TaHoma Pro App feiert Somfy eine Premiere. Sie soll den Monteur dabei unterstützen, vernetzte Produkte schnell und zuverlässig in Betrieb zu nehmen. Die App leitet den Handwerker Schritt für Schritt durch die Installation und alle Einstellungen. Das sorgt für Sicherheit beim Kundentermin und spart Zeit.

Serv-e-Go



Serv-e-Go ist das neue, digitale Fernwartungstool von Somfy. Es gibt dem Handwerker einen Überblick über alle getätigten Installationen und unterstützt ihn aus der Ferne dabei, mögliche Probleme zu diagnostizieren sowie sich auf Kundenbesuche vorzubereiten.

Auch neu: „Help me“-App



Manchmal fehlt es an Zeit, ausgiebig sperrige Installationsanleitungen zu lesen. Dennoch werden Anleitungen benötigt, um die Details zu kennen und eine korrekte Installation durchzuführen. Mit "Help me by Somfy" werden Monteure jetzt Schritt für Schritt von der App durch die Inbetriebnahme von Antriebs- und Steuerungsprodukten von Somfy geführt. Auch das Suchen nach der passenden Papieranleitung hat ein Ende. Auf dem Smartphone werden alle Informationen zur Installation und Einstellung der Produkte bereitgestellt.