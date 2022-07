Die Bosch Pro Tour bringt die Welt der professionellen Elektrowerkzeuge, Messgeräte und Zubehör direkt zu ihren gewerblichen Anwender*innen – mit einer großen Ausstellungsfläche, Anwendungsstationen und einem innovativen Konzept. Herzstück der Tour ist ein modularer 40-Tonnen-LKW, der auf der Messe Holz-Handwerk in Nürnberg vom 12. bis 15. Juli 2022 erstmals zum Einsatz kommt, ehe er sich ab dem 13. August auf den Weg durch Deutschland, Österreich und die Schweiz macht. Bis Ende 2022 macht der Truck an rund 30 Orten Station, darunter Großbaustellen, Messen oder Firmengelände. An ausgewählten Standorten werden einzelne Inhalte auch per Youtube-Livestream übertragen.