Helles Ambiente



Unsere Tour durch die Museumslandschaft Kopenhagens beenden wir in der Glyptotek. Der griechische Name bedeutet wörtlich „Steinmuseum“, hier werden die herausragenden Werke der antiken Bildhauerei gezeigt. Die zentrale, von ionischen Säulen gesäumte Halle der Glyptotek wirkt durch die Glas-Stahl-Konstruktion an der Decke hell und freundlich.



Foto: Tamás Déri