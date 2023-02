SolarEdge, Experte für intelligente Energietechnologien, hat die Markteinführung einer neuen S-Serie von Leistungsoptimierern bekannt gegeben, die ab sofort für Hausdachinstallationen in Europa erhältlich sind. Die S-Serie bietet neben erweiterten Sicherheitsfunktionen auch ein neues Systemdesign, das die Systeminstallation intelligenter und schneller machen soll.



Leistungsoptimierer werden an das PV-Modul angeschlossen und so zu intelligenten Modulen. Sie steigern den Energieertrag, indem der Punkt der maximalen Leistungsabgabe (MPPT) für jedes Modul einzeln gesucht wird. So können die Systemleistung überwacht, Probleme an jedem Punkt eines Modul-Strangs verfolgt, lokalisiert und behoben werden. Die Leistungsoptimierer der S-Serie geben Überblick über die Leistung der einzelnen Module einer Anlage, um die Systembetriebszeit und die Energieproduktion zu maximieren. Die Serie verfügt zudem über SolarEdge Sense Connect - eine Technologie, die potenzielle thermische Unregelmäßigkeiten an der Steckverbindung verhindern kann, anstatt sie auf der Strangebene zu erkennen. Zusätzlich zur Sicherheitslösung mit integrierter SafeDC™-Funktionalität, Schnellabschaltung und Überwachung auf Modulebene bietet die S-Serie auch eine verbesserte Kabelführung.

„Sicherheit muss gefördert werden"

„Neben den Fortschritten bei der Energieeffizienz und der verbesserten Wirtschaftlichkeit muss für die Verbreitung der Solarenergie auch auf die Sicherheit, sowie die Installationspraxis geachtet werden. Die Sicherheit von Installateuren und Feuerwehrleuten muss gefördert werden", betont Alfred Karlstetter, General Manager von SolarEdge Europe. Die Leistungsoptimierer sind für alle auf dem Markt erhältlichen Modulgrößen für Hausdachanlagen ausgelegt und unterstützen PV-Module mit hoher Leistung und hohem Eingangsstrom (14,5 A/15 A) sowie M10- und G12-Module.



Der S440 Leistungsoptimierer (für Module bis zu 440 W) und der S500 Leistungsoptimierer (für Module bis zu 500 W) sind die ersten Produkte der Serie, die für die steigenden Anforderungen an die Module entwickelt wurden. Leistungsoptimierer der S-Serie für Gewerbeanlagen und eine erweiterte Palette von Leistungsoptimierern für Hausdachanlagen sollen voraussichtlich Anfang 2022 erhältlich sein. Die SolarEdge Sense Connect Technologie soll im ersten Quartal 2022 per Firmware-Update verfügbar sein.