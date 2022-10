WECO Contact, Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik, stellt eine neue Produktreihe von schraublosen Steckverbinder-Systemen vor. Die Serie 110 wurde für raue Einsatzgebiete und Umgebungsverhältnisse entwickelt, in denen eine stabile Verbindung vonnöten ist. Anwendung findet sie etwa in der Gebäudeautomation, bei Durchflussreglern, bei Stromzählern und bei Heizungssteuerungen.



Die neue Serie bietet als kleinste Ausführung der neuen Schraublos-Steckverbinder mit dem Raster 3,5 mm viele Anschlussmöglichkeiten. Ein Push-In-Anschluss sorgt für einfache Montage vor Ort: Kabel nach Vorgaben abisolieren, einstecken und fertig. Passende Stiftleisten sind sowohl mit horizontaler also auch mit vertikaler Steckrichtung erhältlich. Darüber hinaus verfügt die Steckerleiste über Prüflöcher.