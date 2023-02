"E-Mobilität ist einer der Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen", sagt der neue BEÖ-Vorsitzende Andreas Reinhardt. "In den letzten fünf Jahren haben die heimischen Energieunternehmen im BEÖ den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur massiv vorangetrieben“. Mit rund 8.000 öffentlichen Ladepunkten, davon 5.000 im BEÖ-Netz, hat Österreich – im Verhältnis zur Einwohnerzahl – die siebthöchste Anzahl an E-Ladestationen in Europa. Die hohe Bedeutung des BEÖ für die Marktdurchdringung liegt in seiner Mitgliederstruktur: Der Bundesverband Elektromobilität Österreich vertritt die Interessen von elf führenden Energieunternehmen aus allen Bundesländern Österreichs und setzt sich für den flächendeckenden Ausbau mit Elektromobilität unter Verwendung von 100 Prozent Erneuerbarer Energie in Österreich ein.