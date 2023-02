Die neuen MCS SR Multi Compact Sensoren von Thermokon unterstützen die effiziente Automatisierung von Gebäuden. Möglich macht dies die EnOcean-Funkschnittstelle, die eine flexible und ortsunabhängige Anbindung der Sensoren an die Gebäudeleittechnik ermöglicht. Knapp 15 cm lang und 1 cm hoch, eignen sich die Sensoren zur unauffälligen Montage an Decken oder Arbeitsplätzen. Dabei sorgt das mit den Funk-Fensterkontakten SRW03 von Thermokon identische Gehäuse für ein einheitliches Design über verschiedene Anwendungsbereiche der Sensorik hinweg. Die Sensoren sind standardmäßig in weiß oder anthrazit erhältlich, abhängig von der der Anzahl der benötigten Sensoren steht aber ein breites Spektrum an Farben zur Verfügung.

Von Bewegungsmelder bis Desk Sharing



Als Multi-Talente sind die MCS SR Sensoren in drei Varianten mit unterschiedlichen Messgrößen erhältlich. Neben einer Ausführung zur Erfassung von Temperatur und Feuchte, stehen Gebäudebetreibern eine Variante mit Bewegungsmelder, sowie eine Variante mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor zur Verfügung. Der Sensor meldet unbelegte Räume zuverlässig an die Gebäudeleittechnik und setzt so die Deaktivierung der Klimatisierung oder Beleuchtung in Gang. Auch für Desk Sharing sind die Bewegungsmelder eine Lösung. Mit einem Handgriff unterhalb vom Schreibtisch angebracht, erfassen sie, ob dieser aktuell besetzt ist und informieren die Zentrale entsprechend. Doppelbelegungen. Dank ihrer energieeffizienten Betriebsweise, sollen die Batterien laut Hersteller mehrere Jahre halten. Die Montage erfolgt kabellos mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Klebepads und erlaubt auch eine Umpositionierung der Sensoren. Alternativ lassen sich die MCS SR auch verschrauben.