Partnerschaft zwischen Siemon und Netgear

Siemon, Anbieter von Netzwerk-Infrastruktursystemen, gibt seine Partnerschaft mit Netgear, Anbieter Netzwerkprodukten für große und kleine Unternehmen, bekannt. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Weiterentwicklung IP-basierter Netzwerke fördern. Sowohl Siemon als auch Netgear beteiligen sich an der Weiterentwicklung von IP-basierten Ethernet-Technologien wie Software-Defined Video over IP (SDVoE), AV over IP, Power over Ethernet (PoE) und WLAN durch interoperable, offene Lösungen, welche die digitale Transformation für Kund*innen und vertikale Märkte vereinfachen. Mit dem umfangreichen Produktangebot an Access Points, Switches, Routern und AV-over-IP Lösungen von Netgear und den leistungsfähigen Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssystemen von Siemon wollen beide Partner ihr Potenzial auf diesem dynamischen Markt erweitern.