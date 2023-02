In den vergangenen drei Jahren hat der 36-jährige Oberösterreicher Manuel Nader als Geschäftsführer von Loxone Deutschland die Standorte Wäschenbeuren und Isernhagen sowie die Teams dort aufgebaut. Als CAA übernimmt er nun die globale Verantwortung für die Anwendung von Loxone in neuen und wachsenden Geschäftsfelder, unter anderem in der Hotelindustrie, aber auch in internationalen Großprojekten. Dabei wird er eng mit Chief Product Officer (CPO) Andreas Hetzendorfer zusammenarbeiten.



Die Geschäftsführung von Loxone Deutschland hat Tino Kugler übernommen. Er war zuletzt Leiter der Niederlassung Nord in Isernhagen. Durch seinen beruflichen Background, unter anderem ein Studium im Bauingenieurwesen und als selbstständiger IT-Serviceleister und Loxone Partner, bringt der gebürtige Berliner die nötige Expertise mit.