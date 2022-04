Pfannenberg Europe mit neuem Managing Director

Mit April 2022 übernahm Jan Lautenschläger (47) die Aufgaben des Geschäftsführers der Pfannenberg Europe GmbH von Volker Hahn (51), der sich fortan auf seine Rolle als CSO und Regional Sales Director EMEA fokussiert. In der Funktion des Managing Directors für die europäische Vertriebsgesellschaft des Anbieters von Elektrotechnik für die Industrie verantwortet Lautenschläger somit die Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Klimatisierung, Prozesskühlung, Signalisierungstechnologie und deren Service in den meisten europäischen Ländern und EMEA.