Ethernet Switch kann mit „Weiche“ oder „Umschalter“ übersetzt werden: Kurz gesagt, empfängt der Switch Datenpakete und leitet sie an die richtige Stelle weiter. Mit dem FL SWITCH 1108 REG Industrial Ethernet Switch wird diese Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten des Netzwerks einfacher: Autonegotiation sorgt für die beste Verbindung zwischen zwei Geräten: Sie tauschen Signale aus, um ihre Geschwindigkeit und die Möglichkeit des Duplexmodus abzugleichen. Anschließend wählen sie den höchsten gemeinsamen Wert für die effizienteste und stabilste Datenübertragung.

Bei der Montage zeigt sich eine weitere Stärke des Schalters: Die REG Bauform nach DIN 43880 ermöglicht einen unkomplizierten Einbau in Schaltschränken und Verteilern. Der Switch lässt sich sowohl auf Hut- als auch Sammelschienen setzen und direkt in der Hausunterverteilung installieren. Ethernet-Netzwerke lassen sich so einfach und kostengünstig erweitern.

Mit dem FL SWITCH gehören auch spezielle Crossover-Kabel der Vergangenheit an. Diese Art der Verkabelung war üblich, um die Sende- und Empfangsleitungen zu tauschen. Die Autocrossing-Funktion stellt die richtige Verbindung zwischen Netzwerkgeräten ohne gekreuzte Kabel her. Es können also Geräte über normale 1:1-Kabel miteinander verbunden werden, da der Switch die notwendige Umstellung der Leitungen automatisch übernimmt.



Neben der Standardausführung mit acht Gigabit-fähigen Ethernet-Ports (FL Switch 1108 REG) steht auch eine Variante mit vier Standard-Ports und vier PoE-Ports zur Verfügung (FL Switch 1104-4POE REG). PoE-Ports versorgen zum Beispiel Türsprecheinrichtungen, Kameras oder Lampen gleichzeitig mit Strom und integrieren diese direkt in das Gebäudenetzwerk. Der Switch erkennt Geräte, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden müssen, automatisch und der PoE-Status wird für jeden Port per LED angezeigt.