Wie funktionieren Steuerung, Regelung und Umschaltung eines Stromverbrauchersystems in einem Notstromfall? Ziel war es, dies und mehr anhand der Anlage anschaulich zu machen. Innovative Produkte rund um die photovoltaische Stromerzeugung hat Phoenix Contact in seinem Portfolio – viele davon sind im Technikraum in Betrieb zu sehen.



„Unsere Systeme können unabhängig vom Hersteller mit den Wechselrichtern interagieren, sie steuern, regeln und Daten auswerten“, so Martin Höbarth, Geschäftsbereichsleiter Automatisierungstechnik bei Phoenix Contact. „Auf einer intuitiven Benutzeroberfläche werden Werte und Energieflüsse visualisiert. Systeme und Anwendungen wie Spot- und Regelenergiemarkt, Lastspitzenreduktion oder Speichermanagement werden angebunden.“ Eine PLCnext-Steuerung übernimmt die Kommunikation mit den Wechselrichtern.



Der sichere Fernzugriff auf das Anlagennetzwerk erfolgt über eine Industrie-Firewall der neuesten mGuard-Generation und die Secure Cloud 3.0 von Phoenix Contact. Höbarth: „NIS2-Anlagenbetreiber können durch die Konformität der Komponenten nach IEC 62443 den Security-Level nachweisen.“

>>> Wo die NIS2-Richtlinie auf die Gebäudetechnik trifft