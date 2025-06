Dabei betrifft die REDIII-Richtlinie viele Rechtsmaterien, die in die Kompetenz der Bundesländer fallen. Nur wenige Bundesgesetze sind betroffen. „Dadurch ergibt sich das für Österreich typische Muster“, so Florian Stangl, Experte für Energie- und Europarecht bei Niederhuber und Partner Rechtsanwälte: „Der Bund ist der EU gegenüber für die Umsetzung der Richtlinie verantwortlich, liefern müssen aber eigentlich die Länder. Doch das passiert nur vereinzelt, zu spät oder gar nicht“, so der Experte.

Oberösterreich habe bisher sogar nur Ausschlusszonen definiert, in denen keine Erneuerbare-Energie-Anlagen gebaut werden dürfen, trotz des hohen Energieverbrauchs am Industriestandort. „Es sieht zum Teil so aus, als ob manche Landesregierungen auf die EU-Vorgaben pfeifen, obwohl die Wirtschaft vor Ort davon jedenfalls stark profitieren würde“, so Prechtl-Grundnig.