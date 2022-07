Rexel Austria lädt erstmals zu einer Leistungsschau, die Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Marktes geben soll und eine Plattform zum Austausch schafft. Die Rexel Expo findet am 25. und 26. Jänner 2023 in der Messe Wels statt. „Der Elektro- und Elektroniksektor ist, wie alle Zukunftsbranchen, von einer außergewöhnlichen Dynamik geprägt. Der Trend von heute ist oft morgen schon wieder überholt", so Hans-Peter Ranftl, CSO von Rexel Austria.