Für die XPOL-24 wurde ein neues Radom-Gehäuse (Radarkuppel-Gehäuse) entwickelt. Mit Schutzart IP65 ist die Antenne wetterfest wie wasserdicht und für die Montage im Freien konzipiert. Sie hält rauen Umgebungsbedingungen stand, ist auf Temperaturen von -40 °C bis +80 °C ausgelegt und auf Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h bei einer Stoßfestigkeit von IK08 erfolgreich getestet. Die Lieferung beinhaltet standardmäßig eine Montagehalterung, die für eine Vielzahl von Montageoptionen verwendet werden können. So lässt sich die Antenne einfach im Freien an der Wand oder an einem Mast montieren. Bezüglich Kabel wird eine Ausführung inkl. 5m Kabel und eine zweite Ausführung mit N-Type Anschluss für Flexibilität bei der Kabellänge angeboten.