Die Ballonform, besonders in der Eigendimension von sechs Metern und in einer Höhe von 18 Metern über dem Boden, stellt höchste Ansprüche an die Lichttechnik. Um die Ballonhülle auf den Mast schieben zu können, musste die gesamte Lichttechnik unmittelbar am Mast eingebaut werden, sodass sich sehr unterschiedliche Abstände zwischen Leuchtmittel und Hülle ergaben. In den Bereichen nahe am Mast, mit einem minimalen Abstand zwischen Hülle und LED-Lichtquelle, wurde die größte Dichte an Einzel-LEDs verbaut, um eine maximale Gleichmäßigkeit zu erzielen, während gleichzeitig in der Mitte des Ballons der größte Lichtstrom erforderlich war. Abstände und Dimmwerte der Lichtpunkte mussten für jeden Montagepunkt individuell berechnet und ausgelegt werden. Die Lösung brachte eine Helix aus LED-Streifen.