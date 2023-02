Schneider Electric freut sich über bezeichnende Ergebnisse in vier Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen. Das Tech-Unternehmen nutzt die jährlichen Bewertungen vier externer Indizes: CDP Climate Change, Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), EcoVadis und Vigeo Eiris im Rahmen des Mitarbeiterbonusprogramms SSERI (Schneider Sustainability External & Relative Index) für die Zuteilung von Stock Options an Geschäftsführer, leitende Angestellte, Führungskräfte und talentierte Mitarbeiter. „Mitarbeiter mit Nachhaltigkeitszielen zu motivieren, die auf externen Bewertungen beruhen, ist eine Notwendigkeit für jedes Unternehmen, das es ernst meint mit der Förderung und Erzielung positiver Effekte“, erklärt Olivier Blum, Chief Strategy & Sustainability Officer von Schneider Electric.



11. Jahr in Folge auf der CDP-Liste



Schneider Electric gehört zu den 200 Unternehmen, die auf der Climate Change A-Liste stehen. Basis ihrer Erstellung ist die Bewertung von mehr als 13.000 Firmen durch den CDP. Der Konzern ist der einzige in seinem Sektor, der diese Auszeichnung 11 Jahre in Folge erhalten hat und wurde insbesondere für das Engagement bei der Messung und Offenlegung des Fortschritts in Bezug auf Kohlenstoffverpflichtung gewürdigt

11. Jahr in Folge auf dem Dow Jones Sustainability Index

Schneider Electric ist unter 322 Unternehmen, basierend auf dem Corporate Sustainability Assessment von S&P Global, gelistet. Der Energie- und Automatisierungsspezialist erzielte 86/100 Punkten.

Bewertung von EcoVadis

Schneider Electric gehört laut Ergebnissen zu den besten 1 Prozent von 85.000 bewerteten Unternehmen. Die Punktzahl (90/100) des Konzerns für nachhaltige Beschaffung ist eine Anerkennung für seine Praktiken zur Dekarbonisierung der Lieferkette, einschließlich des im Jahr 2021 gestarteten Zero Carbon Project

Platz 1 in seinem Sektor im Vigeo Eiris Index

Das Unternehmen belegt außerdem den ersten Platz im Sektor „Elektronische Komponenten und Ausrüstungen“ in Europa. Die Punktzahl von 71/100 bestätigt die Aufnahme in die Indizes Euronext Vigeo Eiris World 120, Europe 120, Eurozone 120 und France 20.