Es gibt immer eine Technische Alternative

Das mit der Neuplanung und Programmierung betraute Unternehmen erstellte in einem ersten Schritt ein Fließschema der Anlage mit allen Verbrauchern und Leitungsverläufen. Dabei wurde bald klar, dass sich vieles durch eine intelligente Regelung verbessern ließe. Die Gesamtanlage wurde daher nach und nach mit Regelungstechnik der Technischen Alternative ausgestattet. Derzeit besteht die Regelanlage aus neun (in sich prinzipiell autarken) Teilbereichen, die mittels CAN-Bus zur Optimierung untereinander vernetzt sind. In Summe verrichten nun sieben UVR16x2, fünf RSM610-MB und diverse Erweiterungen mit insgesamt rund 230 Messpunkten ihr Werk.



Im Ergebnis kann die Abwärme des Blockheizkraftwers vollständig abgenommen werden, der Hackschnitzkessel wird in der Kraftwärmekopplung optimiert eingesetzt. Die Vorlauftemperaturen liegen auch bei sich ändernden Leistungen der Erzeuger und Verbraucher im optimalen Bereich. Zusätzliche Erweiterungen sind bereits in Umsetzung.