Smart Home vs. Blackout

Laut einer Umfrage des Österreichischen Bundesministeriums für Landesverteidigung schätzt die Hälfte der Österreicher*innen die Vorbereitung des eigenen Haushaltes auf Krisen als sehr schlecht oder eher schlecht ein. „Was genau beim einem Blackout passieren wird, weiß niemand ganz genau, doch ein intelligent vernetztes Smart Home hilft, schnell wieder zu einer Alltagsroutine in den eigenen vier Wänden zu kommen", ist sich Ing. Norbert Ahammer, Geschäftsführer von Siblik, sicher.



Betroffen sind im Falle des Falles vor allem Licht, Kühlgeräte und die meisten Heizsysteme. Im smarten Heim wird Strom automatisch gespeichert. Das BUS-System KNX kann den Energiestand und -verbrauch in Echtzeit prüfen und im Krisenfall eingreifen. De facto sei ohne Smart Home keine (dauerhafte) Aufrechterhaltung der Stromversorgung im Blackout-Fall möglich, ist Ahammer überzeugt. „Dies funktioniert auch nicht im kleinen Bereich, weil es nur automatisiert möglich ist, Stromverbrauch und -erzeugung in Echtzeit zu überwachen und dementsprechend zu reagieren", fährt er fort.