Beide Messgeräte sind als FC-Versionen (Fluke Connect 11:59 AM) mit Bluetooth-Schnittstelle erhältlich. Die Versionen 377 FC und 378 FC zeigen auch die Phasenfolge an, und die Messwerte können auf einem Smartphone angezeigt und über die Fluke Connect-Software in der Cloud gespeichert werden, sodass keine handschriftlichen Notizen mehr erforderlich sind. Fluke Connect ermöglicht es Instandhaltungstechnikern und Servicemitarbeitern, Messwerte zu dokumentieren und sie mit ihrem Team zu teilen. Die erfassten Daten können als Grundlage zur Entwicklung eines vorbeugenden Instandhaltungsprogramms verwendet werden.