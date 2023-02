Trilux erwarb mit Jahresbeginn 2022 den Schweizer Leuchtenhersteller Monolicht. Mit dem Kauf baut die Schweizer Tochter des deutschen Marktführers für technisches Licht seine Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich der Architekturbeleuchtung und Sonderleuchtenfertigung weiter aus. Monolicht wird als eigenständige Trilux-Tochter weitergeführt.

Local Lead-Prinzip

Trilux und die Monolicht arbeiten bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Beleuchtungsprojekten zusammen, beispielsweise für Fust und die ETH Zürich. Mit dem Kauf übernimmt die Trilux das 1997 gegründete Familienunternehmen mit rund 25 Mitarbeitenden. Monolicht ist auf hochwertige Sonderleuchten und Projektlösungen spezialisiert, die am Standort in Winterthur entwickelt und in der eigenen Manufaktur in Handarbeit produziert werden. „Insbesondere bei anspruchsvollen Architekturprojekten werden einzigartige, maßgeschneiderte Sonderlösungen immer wichtiger“, erklärt Harry Schulenburg, Mitglied der Geschäftsleitung der Trilux.



Sowohl der Firmenname, als auch die komplette Führungsmannschaft und Belegschaft von Monolicht bleiben bestehen. „Durch das Prinzip des „Local Lead“, das unseren lokalen Töchtern höchste Eigenständigkeit bietet, können wir uns schnell und flexibel an die individuellen Anforderungen der verschiedenen Märkte anpassen“, erläutert Markus Elmer, Geschäftsführer von Trilux, die strategischen Hintergründe. Auch Monolicht eröffnet der Kauf neue Chancen und Potenziale, insbesondere bei Großprojekten. Durch das Trilux Vertriebsnetz in der Schweiz steigere man auch die Sichtbarkeit und Leistungsfähigkeit im Markt, fasst Michael Sigg, CEO von Monolicht zusammen.