Die Bestimmungen sind in den Bundesländern höchst unterschiedlich ausgestaltet. Die meisten Länder fordern allgemein Ladepunkte – somit Normalladepunkte mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt. Nur wenige Länder fordern so wie das Burgenland explizit auch Schnellladepunkte.



Eine Nachrüstverpflichtung bei bestehenden Nichtwohngebäuden gibt es in Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg – sowie nunmehr auch in Wien. Mit der Novellierung der Oberösterreichischen Bautechnik-Verordnung im Jahr 2022 ist zudem bei mehr als 20 Stellplätzen bis 2025 die Nachrüstung von mindestens einem Ladepunkt mit einer Mindestleistung von 11 Kilowatt verpflichtend.